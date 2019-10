The following instruments on XETRA do have their first trading day 07.10.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 07.10.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE0001040533 BAD.-WUERTT. LSA08/38 BD00 BON JPY N

CA XFRA DE000A0EY606 HESSEN SCHA.08/38 S.0806 BD00 BON JPY N

CA XFRA DE000A0SLKY6 BERLIN, LAND LSA08/38A236 BD00 BON JPY N

CA XFRA DE000A2GSR39 WI BANK HESS IS.19/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2YPAK1 DEMIRE ANLEIHE 19/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2YPE43 INDUSTRIA ANL.19/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0TL7 DZ BANK IS.A1169 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000RLP1148 RHEINL.PF.SCHATZ.19/21VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA IT0005387052 ITALIEN 19/30 FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA US25243YBA64 DIAGEO CAP 19/24 BD00 BON USD N

CA XFRA US298785JA59 EIB 19/29 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA US571903BC60 MARR. INTL 19/22 BD00 BON USD N

CA XFRA US65339KBM18 NEXTERA CAP. 19/29 BD00 BON USD N

CA XFRA US89236TGJ88 TOYOTA M.CRD 19/21 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA US89236TGK51 TOYOTA M.CRD 19/21 FLRMTN BD00 BON USD N

CA XFRA US89236TGL35 TOYOTA M.CRD 19/24 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA XS2059866934 SNCF RESEAU 19/47 MTN 3 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS2061971615 EIB 19/22 FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA XS2062986422 OEKB 19/26 MTN BD00 BON EUR N

CA B8Z XFRA CA4698871031 JADE POWER TRUST EQ00 EQU EUR N

CA TH9A XFRA SE0013121589 EMBRACER GROUP AB B O.N. EQ00 EQU EUR N

CA B3FC XFRA LU0628613803 BGF-CONT.EUR.FLEX.A4EODIS FD00 EQU EUR N

CA XMH2 XFRA LU1580142542 BGF-CHINA A-SH.OPP.A2ADL FD00 EQU EUR N

CA XMH6 XFRA LU1861215389 BGF-FUT.TRANSP. A2EOA FD00 EQU EUR N