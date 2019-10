DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

X(IE)-EU.GOV.BD QW. 1D XESQ IE00BYTRMY76 BAW/UFN

X(IE)-MORNING.GL Q.DIV.1D XMGD IE00BYQLL121 BAW/UFN

X(IE)-MORN.US QUA.DIV.1D XMDU IE00BD6GC517 BAW/UFN