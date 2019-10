flatex Morning-news Gold: Der Preis für eine Feinunze Gold rutschte in den letzten ...

Der Preis für eine Feinunze Gold rutschte in den letzten Handelstagen des Septembers sichtlich ab. Offenbar wurden zum Monats- und vor allem Quartalsschluss Gewinne mitgenommen, nachdem der Goldpreis im September bereits ein Mehrjahreshoch erreichte. Mit zunehmender Wahrscheinlichkeit wird an den US-Terminmärkten nun aber eine weitere Zinssenkung der US-Notenbank (Federal Reserve/Fed) eingepreist. Die jüngsten US-Wirtschaftsdaten, aber auch die der Eurozone trugen zusätzlich zur Rückkehr der Investoren in den sicheren Hafen namens "Gold" bei.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Mehrjahreshoch des 04. September 2019 bei 1.557,10 US-Dollar bis zum jüngsten Verlaufstief des 01. Oktober 2019 bei 1.459,15 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände kämen bei 1.520/1.534 und 1.557 US-Dollar in Betracht. Die Unterstützungen wären bei den Marken von 1.497/1.482 und 1.459 US-Dollar auszumachen.

