Der Euro bewegt sich auf dem Niveau der Vorwoche. Nach dem Arbeitsmarktbericht der US-Regierung ist es schwierig für Anleger, sich zu orientieren.

Der Kurs des Euro hat sich am Montag zunächst wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0980 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Freitagabend. ...

