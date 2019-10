Einen strategischen Zukauf meldet zum Wochenstart der Chiphersteller Dialog Semiconductor. Um die eigene Expertise im Bereich Internet of Things (IoT) zu stärken, wurde die in Bingen ansässige Creative Chips GmbH erworben. Als strategische Übernahme will sich Dialog als Anbieter von im Bereich IoT zu positionieren und das signifikante Wachstumspotential in diesem Bereich zu nutzen. Creative Chips wird im laufenden Jahr mit seinen IoT-Produkten einen Umsatz von rund 20 Mio. USD generieren..

