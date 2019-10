Das Marktforschungsunternehmen Euromonitor International hat heute exklusiv zur Anuga das Whitepaper "Evolving Trends in Food and Nutrition" herausgegeben.

Das Whitepaper hebt die zunehmende Kundensegmentierung, bewussten Konsum und pflanzenbasierte Alternativen als Schlüsselthemen hervor, die derzeit neue Produktentwicklungen in der Lebensmittelbranche prägen.

Laut Euromonitor International wuchs die Nahrungsmittel- und Ernährungsindustrie in den Jahren 2013 bis 2018 weltweit um 1,6%. Vor allem in Asien sowie im Mittleren Osten und Afrika wird bis 2023 mit 4% beziehungsweise 3,7% das voraussichtlich größte Wachstum für den Verkauf von verpackten Lebensmitteln erwartet.

Das stetige Wachstum in der globalen Lebensmittel- und Ernährungsindustrie erfordert eine regelmäßige Strategieanpassung der Unternehmen, um die steigende Nachfrage der Verbraucher zu befriedigen. "Hersteller müssen einfallsreich sein und ihr Produktangebot ausweiten, um Verbraucher mit vielfältigen Bedürfnissen und in Erwartung neuer Geschmackserlebnisse zu erreichen", sagt Katharina Bagul, Head of Food and Nutrition bei Euromonitor International.

Neue Zutaten bieten den Produzenten dabei die Möglichkeit für eine gesündere und erfolgreiche Produktpositionierung. "Fleischfreie Ernährung war 2019 das Feld mit den interessantesten Entwicklungen, die maßgeblich durch Fleischanaloga geprägt wurden. Im Hinblick auf alternative Proteine wird die nahe Zukunft zeigen, ob essbare Insekten und im Labor gezüchtetes Fleisch Akzeptanz bei einer breiteren Konsumentenbasis erzielen", erklärt Katharina Bagul.

Das vollständige, kostenfreie Whitepaper ist hier erhältlich.

