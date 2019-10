Washington, 7. Oktober (WNM) - US-Präsident Donald Trump hat grünes Licht für eine umstrittene türkische Militäroperation im Nordosten Syriens gegeben und versprochen, US-Truppen aus dem Kampfgebiet abzuziehen und die Verantwortung für die Isis-Kämpfer in der Region an Ankara zu übergeben. Der US-Präsident sprach am Sonntag telefonisch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, der seiner "Frustration" über die mangelnden Fortschritte bei den Gesprächen zwischen den beiden Ländern über die Schaffung einer "sicheren Zone" in einem Teil des Landes Ausdruck verlieh. Erdogan will gegen Kurden-Milizen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...