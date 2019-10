Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In Anbetracht der weiter rückläufigen Stimmungsindikatoren im Verarbeitenden Gewerbe zeichnet sich kein Ende der industriellen Rezession in Deutschland ab, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. So sei der PMI für die Industrie im September mit 41,7 Punkten auf ein neues zyklisches Tief zurückgefallen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...