Das vierte Quartal an den Börsen ist gestartet. Und ein Blick in die Statistik zeigt: Die besten Börsenmonate des Jahres stehen bevor.

Der Dax startet nach turbulenten Handelstagen freundlich die neue Woche. Zum Auftakt notiert der Index 0,2 Prozent höher bei 12.037 Punkten.

Am vergangenen Freitag schloss der deutsche Leitindex zwar noch 0,7 Prozent fester bei 12.012 Punkten, in der vergangenen Handelswoche insgesamt gab es aber ein Minus von rund 370 Punkten. Allein am vergangenen Mittwoch hatte der Index knapp 350 Punkte oder 2,8 Prozent verloren.

Die entscheidende Frage ist: Sind die Turbulenzen an den Märkten nun vorbei? Die Experten des Analyseunternehmens Sentix sehen bereits Kaufsignale, die Charttechnik hingegen gibt noch keine Entwarnung. Noch sind die Stabilisierungsversuche am deutschen Aktienmarkt seit dem Feiertag eher zaghaft, in den USA sah das schon wuchtiger aus. Alle drei großen US-Indizes schlossen am Freitag je rund 1,4 Prozent fester.

Was Anleger aber auch im Hinterkopf behalten sollten: Das vierte Quartal ist an der Börse eröffnet. Das weckt zwar zunächst ungute Erinnerungen. Denn im vergangenen Jahr verlor der deutsche Leitindex in diesem Zeitraum 14 Prozent.

Statistisch gesehen war das vergangene Jahr aber eine Ausnahme, in den neun Jahren zuvor (2009 bis 2017) stieg der Leitindex jeweils in den letzten drei Monaten. Laut einer Auswertung der Düsseldorfer Bank HSBC auf Basis der Daten seit 1988 liegt die Chance für steigende Notierungen im Schlussquartal bei 84 Prozent.

Hätte ein Investor seitdem nur in den vergangenen drei Monaten eines Jahres investiert, aus 1000 Euro wären 6580 Euro geworden. Im ...

