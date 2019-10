7.10.: Ritchie Pettauer läutet die Opening Bell für Montag. Der Lektor an der Uni Wien, Online Strategie Berater, LinkedIn Coach & Keynote Speaker steuert dem gabb heute sein LinkedIn-Wissen via Gastkommentar bei https://datenschmutz.net http://www.boerse-social.com/gabb 4.10.: Daniel Steindl läutet die Opening Bell für Freitag. Seine Firma raiseaplant entwickelte Shreba, den Indoorgarten zum Anbau von aromatischem Gemüse zu Hause. Crowdfunding in Kürze https://www.raiseaplant.com https://www.viennadesignweek.at 3.10.: Lisa Stolz läutet die Opening Bell für Donnerstag. Mit ihrer jungen Möbelmarke move with wood ist die Wiener Architektin und Möbeldesignerin auf der Vienna Design Week präsent https://www.lisastolz.com ...

Den vollständigen Artikel lesen ...