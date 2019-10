Luzern (ots) - Top-Speaker wie Doris Leuthard, Sigmar Gabriel, Jan Peter Balkenende

und Peter Spuhler kommen nach Luzern und diskutieren die Beziehung

zwischen der Schweiz und Europa - am Europa Forum Luzern, der

Gesprächs- und Ideenplattform für eine starke Schweiz und ein starkes

Europa. Das etablierte und beliebte Forum präsentiert am Annual

Meeting vom 3. und 4. Dezember 2019 im KKL Luzern ein inspirierendes

und spannendes Programm - und ein neues Gesicht.



Vor dem Hintergrund, dass die Schweiz derzeit in der Regelung ihrer

Beziehung zu Europa an einem Scheideweg steht, lautet das diesjährige

Kongressthema fast schon programmatisch «Aufbruch statt Abbruch.» Es

stellt sich die Frage: Mehr Nähe oder mehr Abgrenzung zwischen der

Schweiz und Europa? Und beinhaltet auch Gedanken zur weiteren

Entwicklung der Schweiz und Europa ganz generell als Teil einer sich

rasant verändernden Welt. Wie findet Europa einen Weg aus dieser Enge

- und was können mögliche Rezepte zum Aufbruch sein?



Was sind die Schwerpunkte, die Entscheider aus Wirtschaft, Politik,

Wissenschaft setzen müssen und was kann jeder einzelne tun? Das

Europa Forum will in dieser Diskussion Orientierung stiften, den

Dialog fördern und neue Inspirationen und Impulse liefern.



Das Europa Forum in Luzern bietet - seit 20 Jahren - Orientierung in

Zeiten der Unübersichtlichkeit. Die diesjährige Veranstaltung findet

am 3. und 4. Dezember 2019 statt und ist ein Muss für all die

Personen, die von der Bedeutung des Themas überzeugt sind. Der Anlass

sollte aber auch ein Fixpunkt sein für jene, die sich mit

hochkarätigen Persönlichkeiten vernetzen und austauschen wollen -

auch über das Thema Europa hinaus. So wie Sigmar Gabriel, ehemaliger

deutscher Aussenminister, es auf den Punkt bringt: "Europa braucht

einen neuen Aufbruch. Denn die vor uns liegenden globalen Aufgaben

sind so gross, dass jedes Land alleine einfach zu klein ist, um sie

zu lösen."



Die Top-Speaker am diesjährigen Anlass versprechen viel. Unter

anderem dabei sind: Ignazio Cassis, Bundesrat; Doris Leuthard,

alt-Bundesrätin/Bundespräsidentin; Sigmar Gabriel, ehemaliger

deutscher Aussenminister; Jan Peter Balkenende, ehemaliger

niederländischer Ministerpräsident; Flavia Kleiner, Co-Präsidentin

Operation Libero; George Osborne, ehemaliger Schatzkanzler der

britischen Regierung; Aude Pugin, CEO APCO Technologies; Peter

Spuhler, VR-Präsident Stadler Rail; Carsten Spohr,

Vorstandsvorsitzender Lufthansa, und viele mehr.



Das Europa Forum Luzern präsentiert sich im KKL zudem mit einem neuen

Gesicht und will künftig noch breiter präsent sein. Mit einer neuen

Strategie, namhaften Persönlichkeiten im Steering Committee und

Executive Committee sowie exklusiven Partnern startet der Countdown

für die erste Jahresveranstaltung unter neuer Flagge

vielversprechend.



Neben der Jahresveranstaltung verfolgt das Europa Forum langfristige

Fragestellungen entlang von sechs sogenannten Förderinitiativen zu

spezifischen Themen wie zum Beispiel Bildung & Forschung, Generation

Zukunft, KMU/Unternehmertum. Mit diesen soll der Diskurs über den

eigentlichen Kongress hinaus ganzjährig vertieft und gepflegt werden.

Das 13-köpfige Steering Committee präsidieren die ehemalige

Bundesrätin Doris Leuthard und der ehemalige deutsche Aussenminister

Sigmar Gabriel. Dem Executive Committee mit 17 Mitglieder stehen

Marcel Stalder, Präsident (CEO ChainIQ), und Philipp Gmür,

Vize-Präsident (CEO der Helvetia Gruppe), vor. Alle Mitglieder der

Committees auf europaforum.ch. Die Geschäftsstelle leitet Direktor

Christof Wicki mit seinem Team seit 20 Jahren.



Das neu aufgestellte Forum will als Fixstern einen massgeblichen

Beitrag leisten für eine starke Schweiz und ein starkes Europa.

Zusammen mit namhaften Partnern, kann das Forum sich weiter

entwickeln und wachsen.



Über das Europa Forum Luzern



Das Europa Forum Luzern ermöglicht einen konstruktiven Dialog auf

höchster Ebene und setzt Impulse für eine starke Schweiz und ein

starkes Europa. Es ist DIE Gesprächs- und Ideenplattform und bringt

Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft zusammen. Es

bietet Orientierung in Zeiten der Unübersichtlichkeit.



