Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ExxonMobil nach einer Gewinnwarnung von 73 auf 63 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Ölkonzern und damit auch das Kursziel für die Aktie gekappt, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am Montag vorliegenden Studie. Er bleibe aber vor der Bekanntgabe der Zahlen zum dritten Quartal bei seinem Anlageurteil und verwies auf eine attraktive Dividendenrendite. Ob diese die Aktie stütze, sei aber ungewiss, da die Ausschüttungsquote höher sei und die Dividende auch durch Verkäufe von Unternehmensteilen finanziert werde./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2019 / 15:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN US30231G1022

AXC0076 2019-10-07/10:27