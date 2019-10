Es geht wieder nach oben mit den Notierungen der Bayer-Aktie. Anleger begrüßen am Montag, dass ein Prozesstermin in den USA verschoben wird. Die Papiere gehören zum Wochenstart hin zu den Outperformern im DAX. Auch mittelfristig überzeugen die Anteilsscheine mit einer langfristigen Bodenbildung. Wohin die Kurse nun tendieren können, was Anleger...

Den vollständigen Artikel lesen ...