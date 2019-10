Digitalisierung von Vertriebsprozessen: Bayern Kapital investiert erneut in SaaS-Anbieter leadtributor DGAP-News: Bayern Kapital GmbH / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Digitalisierung von Vertriebsprozessen: Bayern Kapital investiert erneut in SaaS-Anbieter leadtributor 07.10.2019 / 10:42 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Landshut/München, 7. Oktober 2019. Die Münchener leadtributor GmbH stockt planmäßig ihre Series-A-Finanzierungsrunde auf und erhält von den Bestands- sowie von einem Neuinvestor einen siebenstelligen Betrag. Das junge Unternehmen möchte die Mittel zur technischen Weiterentwicklung des Produkts und zum Aufbau des Vertriebsnetzes nutzen, um weitere Märkte zu erschließen. Auch Bayern Kapital, seit Juni 2017 Investor bei leadtributor, beteiligt sich erneut im Rahmen dieser Series-A3-Runde gemeinsam mit der Schweizer BaseTech Ventures AG und dem ehemaligen Geschäftsführer der Sage Software GmbH, Peter Dewald. Neu an Bord ist die Hamm Management Consulting GmbH. Die leadtributor GmbH hat eine gleichnamige Software-as-a-Service-Lösung (SaaS) für Unternehmen aus verschiedensten Branchen entwickelt, deren Vertriebskanäle komplex, mehrstufig und bis dato oft manuell organisiert sind. Die Ausgangslage: Diese Unternehmen unterstützen ihre jeweiligen Vertriebspartner bei der Nachfrage- sowie Leadgenerierung und investieren hierfür Marketinggelder. Die aus Marketingaktivitäten generierten Kontakte wurden bisher manuell an Fachhändler, Distributoren oder Vertriebspartner weitergeleitet. Ab diesem Zeitpunkt haben die Unternehmen nur sehr eingeschränkten oder gar keinen Überblick mehr, ob und in welcher Intensität diese Leads vom Vertriebspartner weiterverfolgt werden, wie der aktuelle Bearbeitungsstand ist und wie viele Leads zu tatsächlichen Aufträgen konvertiert wurden. Aus diesem Bedarf entstand die Idee für leadtributor: Im Zuge der Digitalisierungswelle müssen viele Unternehmen die Frage lösen, wie sie ihre mehrstufigen Vertriebskanäle und die Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern digitalisieren können, was sich derzeit mit gängigen CRM-Systemen nur schwer abbilden lässt. Bis dato gibt es keine vergleichbare Lösung im Markt. Kunden von leadtributor sind unter anderem große internationale IT-Unternehmen wie Adobe, Huawei, Sage oder Haufe-Lexware. Zudem hatte leadtributor sein Angebot auf andere Branchen - deren Ausgangslage denen der IT-Industrie ähnlich ist und die komplexe, indirekte Vertriebkanäle nutzen oder erklärungsbedürftige Produkte anbieten - ausgeweitet. So gehören mittlerweile selbst Unternehmen aus den Bereichen Sanitär, Heizung, Klima oder Gebäudetechnik zum insgesamt elf Branchen umfassenden leadtributor-Kundenportfolio. Bereits letztes Jahr hatte leadtributor plangemäß die Series-A-Runde aus 2017 aufgestockt und diese Mittel für die Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur sowie die Einstellung neuer Mitarbeiter genutzt. Auch auf der Ertragsseite erreichte leadtributor große Fortschritte: So generiert das junge Unternehmen mittlerweile sechsmal so hohe Lizenzumsätze wie vor dem Einstieg von Bayern Kapital. Roman Huber, Geschäftsführer von Bayern Kapital, sagt: "Das Team von leadtributor hat in den vergangenen Monaten viel erreicht und liegt voll im Plan. Die Performance der IT wurde deutlich verbessert und die Datensicherheit ist nochmals ein Stück höher geworden. Was klar ist: Das Marktpotential für die Lösung von leadtributor ist vorhanden, da viele Unternehmen eine Software benötigen, um bei der Digitalisierung der eigenen Vertriebs- und Geschäftsprozesse voranzukommen." Über die leadtributor GmbH: Die leadtributor GmbH wurde 2015 gegründet und hat ihren Sitz in München. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt den leadtributor, die SaaS-Lösung für das Lead Management mit Vertriebspartnern. Die Software steuert die schnelle Bearbeitung und das Monitoring von Leads an Vertriebspartner. Sie ist mit den gängigen CRM-Systemen kompatibel und hat Schnittstellen zu Marketing-Automation-Lösungen. Auf diese Weise garantiert sie 24 Stunden am Tag absolute Transparenz über sämtliche Channel-Aktivitäten und verbessert die Koordination zwischen Marketing- und Sales-Abteilungen. www.leadtributor.de Über Bayern Kapital: Die Bayern Kapital GmbH mit Sitz in Landshut wurde auf Initiative der Bayerischen Staatsregierung 1995 als 100-prozentige Tochtergesellschaft der LfA Förderbank Bayern gegründet. Bayern Kapital stellt als Venture-Capital-Gesellschaft des Freistaats Bayern den Gründern innovativer High-Tech-Unternehmen und jungen, innovativen Technologieunternehmen in Bayern Beteiligungskapital zur Verfügung. Bayern Kapital verwaltet derzeit elf Beteiligungsfonds mit einem Beteiligungsvolumen von rund 325 Millionen Euro. Bislang hat Bayern Kapital rund 305 Millionen Euro Beteiligungskapital in über 270 innovative technologieorientierte Unternehmen aus verschiedensten Branchen investiert, darunter Life Sciences, Software & IT, Werkstoffe & Neue Materialien, Nanotechnologie sowie Umwelttechnologie. So sind in Bayern über 7.500 Arbeitsplätze dauerhaft in zukunftsfähigen Unternehmen entstanden. www.bayernkapital.de Weitere Informationen: IWK Communication Partner Benedikt Nesselhauf Ohmstr. 1 80802 München, Deutschland +49. 89. 2000 30-30 bayernkapital@iwk-cp.com www.iwk-cp.com IWK GmbH. Sitz: München. Geschäftsführung: Ira Wülfing, Dr. Reinhard Saller. Amtsgericht München HRB 175240 07.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 886067 07.10.2019 AXC0086 2019-10-07/10:42