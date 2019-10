Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts012/07.10.2019/10:15) - "Wir können neue Märkte nicht mit gigantischen Marketingkampagnen überschwemmen. Wir wenden uns an alle, die mit dem Geschmack von Gummibärli nichts anfangen können." Mit diesen Worten fasst Udo Wagner, General Manager von PURE BIO Energy http://pure-bio.at , das Erfolgsrezept seines zu 100 Prozent biologisch hergestellten Energy Drinks zusammen. "Es ist viel entscheidender, sich direkt in die Märkte zu begeben, vor Ort den richtigen Vertriebspartner auszuwählen. Wir setzen auf Partner, die exakt zu unserer Unternehmensphilosophie passen - sowohl auf inhaltlicher als auch auf zwischenmenschlicher Ebene." Keine Kompromisse bei Qualität Bei seinem einzigartigen Produkt geht Wagner in Sachen Qualität keine Kompromisse ein: "Unser Produkt-Know-how in Kombination mit den detaillierten Marktkenntnissen unserer regionalen Partner führen zum Erfolg. Erfahrungsgemäß funktioniert eine Partnerschaft optimal mit mittelständischen, inhabergeführten Unternehmen. Wir brauchen den direkten Kontakt, müssen, wenn nötig, auch am Wochenende oder mitten in der Nacht telefonieren können. Partnerschaft ist für uns Vertrauenssache. Und wir können mit gutem Gewissen behaupten, dass jeder einzelne unserer Partner in den mittlerweile mehr als 30 Ländern, in denen wir PURE BIO Energy verkaufen, auch unser Freund ist." Auch wenn PURE BIO Energy gemessen an Branchenriesen wie Red Bull oder Monster ein kleiner Fisch zu sein scheint, punktet der Energy Drink der besonderen Art Made in Austria mit seinem völlig anderen Geschmack - und behauptet sich bereits seit Jahren in einer Marktnische. "Auf all unseren Märkten sind die großen Energy-Getränke-Hersteller aus den USA und Europa massiv präsent. Aber wir machen laufend die Erfahrung, dass es aufgrund unseres hohen Qualitätsanspruchs nirgends zur Kannibalisierung des Marktes kommt. Vielmehr ergänzt unser Produkt das Angebot des Marktes perfekt", sagt Wagner. Gesundheitsbewusste Zielgruppen Weder bei der ausschließlich biologischen Zusammensetzung noch beim unvergleichlich fruchtigen Geschmack und der energiespendenden Wirkung von PURE BIO Energy macht Wagner Kompromisse. "PURE BIO ist ein Energy Drink für alle, die ihren Körpern gesunde Energie mit dem gewissen Mehrwert gönnen möchten", stellt Wagner klar und spricht dabei neue, gesundheitsbewusstere Zielgruppen an, wie beispielsweise Frauen oder ehemalige Heavy User chemisch produzierter Energy Drinks. (Ende) Aussender: Der Pressetherapeut Ansprechpartner: Alois Gmeiner Tel.: +43 699 133 20 234 E-Mail: pressetherapeut@pressetherapeut.com Website: www.pure-bio.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191007012

