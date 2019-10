Köln (ots) - Mit der Eröffnung ihres vierten Büros in Deutschland setzt die internationale Wirtschaftskanzlei DWF ihre Expansion fort: Ab 1. Oktober ist Düsseldorf weiterer Standort der Rechtsanwaltsgesellschaft. Dort hat die Kanzlei das gesamte Büro von Marccus Partners übernommen. Die Schwerpunkte des zehnköpfigen Teams von Marccus Partners liegen im Bereich Gesellschaftsrecht, M&A, Insolvenz, Banking & Finance, Immobilien und Steuern.



DWF war bisher in Deutschland bereits in Berlin, Köln und München vertreten. Insgesamt umfasst die Kanzlei mehr als 80 Mitarbeiter. Seit dem Börsengang im März dieses Jahres ist Düsseldorf bereits der zweite neue Standort von DWF. Im Mai hatte das Unternehmen mit der Übernahme von K&L Gates Jamka seinen Markteintritt in Polen vollzogen.



Dr. Ulrich Jüngst, Chairman Europe von DWF, erklärte: "Wir freuen uns sehr, Dr. Knüppel, Dr. Knittlmayer, Dr. Bremer und ihr Team bei DWF begrüßen zu können. Die Kollegen von Marccus Partners sind eine hervorragende Ergänzung und werden insbesondere die Corporate Praxis in Deutschland deutlich stärken."



Michael Falter, Managing Partner von DWF Germany ergänzte: "Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit den neuen Düsseldorfer Kollegen ein integriertes Büro Köln/Düsseldorf zu entwickeln."



Dr. Norbert Knüppel unterstrich, man habe sich für DWF entschieden, weil es sich bei der Kanzlei um "ein schnell wachsendes Unternehmen mit einem starken Innovationsanspruch" handele, das "in seine Kompetenzen in Deutschland und weltweit" investiert: "Wir freuen uns darauf, unseren Teil dazu beizutragen, die deutsche Praxis von DWF erfolgreich weiterzuentwickeln."



Auch international hat DWF wichtige Neuzugänge zu verzeichnen: Im September ernannte DWF einen neuen Corporate Partner in Paris, einen Head of Insurance in Polen und einen neuen Banking Partner im gleichen Büro. Darüber hinaus wurde ein neuer Principal Lawyer in Sydney ernannt.



Über DWF



DWF zählt zu einer der international führenden Wirtschaftskanzleien mit zahlreichen Auszeichnungen für exzellente Mandanten-Betreuung. Mit mehr als 3.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 28 Standorten weltweit bietet DWF umfassende Rechtsberatung für nationale und internationale Mandanten aus den verschiedensten Sektoren. In Deutschland ist DWF in Berlin, Düsseldorf, Köln und München vertreten.



