"Alexander, ich entsafte Würstchen und Bacon!" Die zweite Folge von

"The Taste" am Mittwoch, 9. Oktober 2019, um 20:15 Uhr in SAT.1,

steht unter dem Thema "USA". Für Kandidatin Sabine (66, Witten, NRW)

Grund genug, ihrem Teamchef Alexander Herrmann einen ungewöhnlichen

Vorschlag zu machen. Der fränkische Sternekoch ist regelrecht

entsetzt: "Du kannst doch keine Würstchen entsaften!" Doch Sabine

bleibt standhaft: "Probier' mal!" Muss Gastjuror und Sternekoch Björn

Swanson aus Berlin die Kreation am Ende doch verkosten oder kann

Alexander Herrmann ein Wurst-Water-Gate bei "The Taste" verhindern?



Im anschließenden Solokochen erwartet die "The Taste"-Coaches dafür

ein wahrer American Hühnchen-Dream: "Heidewitzka!" platzt es aus Tim

Raue heraus. "Der am saubersten gearbeitete Löffel bis jetzt!"

schwärmt Frank Rosin. Und Alexander Herrmann reimt sogar vor lauter

Begeisterung: "Hähnchen gebacken - damit kannst' den Löffel knacken!"

Wer löst mit seinem Fried Chicken mit Cranberry-Mayonnaise einen

Begeisterungssturm bei den "The Taste"-Juroren aus? Und reicht das,

um sich in die nächste Runde im Kampf um 50.000 Euro und ein eigenes

Kochbuch zu frittieren?



So starten die Teams in die zweite Folge von "The Taste" am Mittwoch,

9. Oktober, um 20:15 Uhr, in SAT.1:

Team Grün - Maria Groß: Maria (52, Pullenreuth, Bayern), Marko (36,

Stauchitz, Sachsen), Michi (39, Augsburg, Bayern), Susanne (31,

Weismain, Bayern)

Team Gelb - Alexander Herrmann: Clive (25, Gelsenkirchen, NRW), Lutz

(40, Stuttgart, BaWü), Maximilian (31, Petersberg, Hessen), Sabine

(66, Witten, NRW)

Team Rot - Tim Raue: Bassim (37, Berlin, Berlin), Bine (40,

Weißenhorn, Bayern), Roman (36, München, Bayern), Tobias (35,

Schwaigern, BaWü)

Team Blau - Frank Rosin: Madeline (25, Penig bei Chemnitz, Sachsen),

Nathanael (24, Mieming in Österreich, Tirol), Nicole (35, Bechtheim,

Rheinland-Pfalz), Patrick (38, Bielefeld, NRW)



Weitere Informationen und Bildmaterial zum Download finden Sie unter

http://presse.sat1.de/thetaste. Moderiert wird Deutschlands größte

Kochshow von Christine Henning. Redseven Entertainment, ein

Tochterunternehmen der Red Arrow Studios, produziert das Format

bereits zum siebten Mal in Folge. Hintergrundinformationen und

Bonusmaterial zur Sendung gibt es außerdem im red button-Portal von

SAT.1, verfügbar auf jedem Smart TV.



