Anlegern bereitet die schwächelnde Konjunktur in Deutschland Sorgen. Sie beurteilen die Lage so schlecht wie seit der Finanzkrise nicht mehr.

Die Konjunktur in Deutschland trübt sich aus Sicht von Investoren immer stärker ein. Das Barometer für die aktuelle Lage sei im Oktober um 7,5 Zähler auf minus 18,0 Punkte eingebrochen, teilte die Investment-Beratungsfirma Sentix am Montag zu ihrer monatlichen Umfrage unter mehr als 950 Anlegern mit. Es ist der tiefste Wert seit November 2009 und bereits der fünfte Rückgang in Folge.

Die Lagebeurteilung gebe Anlass zur Sorge, Rezessionsängste seien imminent. Das Wirtschaftsklima ...

