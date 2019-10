Bonn (ots) - Deutschland befindet sich in diesen Tagen in einer Art kritischer Einheitsbesinnlichkeit. Nach dem gerade begangenen Feiertag der Deutschen Einheit steuern wir nun auf den 9. November zu, an dem vor 30 Jahren erst die Mauer fiel und dann ein ganzes Land in Euphorie und eine Art Vereinigungstaumel verfiel. Doch was wurde aus dieser Euphorie?



30 Jahre Mauerfall - Zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Wie geht es Deutschland in West und Ost? Wie ist das Gemeinschaftsgefühl? Worin unterscheiden sich die Lebensbedingung? Welche Politik hält das Land zusammen? Wie fällt die Bilanz nach knapp 30 Jahren Einheit aus?



Michaela Kolster diskutiert mit:



- Elisabeth Motschmann, CDU, MdB

- Christoph Matschie, SPD, MdB Pressekontakt:



