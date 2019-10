Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Michelin von 124 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die kurzfristige Gewinnentwicklung der europäischen Reifenhersteller beurteile er vorsichtiger als bisher, schrieb Analyst David Lesne in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Chinesische Akteure seien mittlerweile wettbewerbsfähiger und in den USA hätten die Preise im zweiten Quartal den Zenit erreicht. Michelin überzeuge aber durch einen starken Free Cashflow und eine attraktive Bewertung. Die Aktie ist Lesnes Favorit im Sektor./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2019 / 15:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

