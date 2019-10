Am Vormittag des 20. September 2019 streikten und demonstrierten in Deutschland 1,4 Millionen Schüler und Ältere für mehr Klimaschutz. Am Nachmittag verpasste die Bundesregierung mit ihrem "Klimapaket" den zuvor für ihr Engagement gelobten "jungen Menschen" einen Schlag ins Gesicht, wie er gröber nicht hätte sein können und belehrte sie damit gleichzeitig darüber, was herauskommt, wenn […]Am Vormittag des 20. September 2019 streikten und demonstrierten in Deutschland 1,4 Millionen Schüler und Ältere für mehr Klimaschutz. Am Nachmittag verpasste die Bundesregierung mit ihrem "Klimapaket" den zuvor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...