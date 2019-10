Schwache Industriedaten aus Deutschland, der grössten Volkswirtschaft der Eurozone, lasten auf der Gemeinschaftswährung.Frankfurt - Der Kurs des Euro ist am Montag gefallen. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,0964 US-Dollar gehandelt. Am Morgen hat sie noch etwas höher notiert. Gegenüber dem Schweizer Franken schwächte sich der Euro zum Wochenstart ebenfalls ab. Zwischenzeitlich fiel die Gemeinschaftswährung gar unter die Marke von 1,09 Franken. Am Vormittag kostet der Euro 1,0902 Franken.

