Der Autobauer rechnet mit einem sinkenden Bedarf konventioneller Antriebe. Daher legt Volvo die Entwicklung nun mit der Mutter Geely zusammen.

Der schwedische Autobauer Volvo will Verbrennungsmotoren künftig zusammen mit seiner chinesischen Muttergesellschaft Geely entwickeln und produzieren. Mit dem Umschwung zu Elektroautos sinke der Bedarf an konventionellen Motoren höchstwahrscheinlich.

Es sei deshalb wichtig, hier Synergien zu suchen, sagte Volvo-Chef Håkan Samuelsson in einem am Montag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters. "Es ist ein weiterer Schritt, der unser Unternehmen in Richtung Elektrifizierung verändert." Durch die Zusammenlegung könnten Volvo und Geely ...

