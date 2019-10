Deutsche-Post-Chef Appel erwartet für das Streetscooter-Geschäft 2019 einen deutlichen Verlust. Trotzdem soll der internationale Vertrieb intensiv ausgebaut werden - unter anderem mit Know-how aus dem Musk-Universum.

Der Streetscooter ist ein Sorgenkind im Portfolio des Frank Appel. Der Deutsche-Post-Chef verkündete erst am Wochenende in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", dass er in diesem Jahr mit einem deutlichen Verlust für das Geschäft mit den Elektrotransportern rechne. Appel sprach von einem "signifikanten zweistelligen Millionenbetrag". Gleichzeitig machte er allerdings deutlich, dass er das Lieferfahrzeug mit Elektroantrieb nichtsdestotrotz für "eine tolle Erfolgsgeschichte für den Konzern" halte.

Dass die Deutsche Post es ernst meint und weiterhin eine Perspektive für den Streetscooter sieht, betont sie dann auch in der frisch gestarteten Woche: Am Montagvormittag gab der Konzern bekannt, dass das Management der Post-Tochter Zuwachs und damit mehr Expertise bekommen wird. Zum einen holt die Post den ehemaligen Tesla-Manager Peter Bardenfleth-Hansen an Bord. Er soll den Aufbau der internationalen Vertriebsorganisation vorantreiben, teilten die Bonner mit. Zudem kommt vom US-Automobilriesen Ford Ulrich Stuhec zu Streetscooter.

Stuhec soll als Chief Technology Officer die Produkt- und Technologieentwicklung bis hin zu autonomem Fahren betreuen und darüber hinaus das China-Geschäft verantworten.StreetScooter kooperiert in der Volksrepublik mit dem Autobauer Chery. "Ich bin davon überzeugt, dass wir mit Peter Bardenfleth-Hansen und Ulrich Stuhec die Weichen für ein erfolgreiches internationales Wachstum unserer Firma stellen werden", sagte Streetscooter-Chef Jörg Sommer.Mit den neuen Managern setzt die Deutsche-Post-Tochter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...