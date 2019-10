Zum Start in die neue Woche zeichnen sich an den US-Börsen Verluste ab. Die Futures auf die wichtigen Aktienindizes tendieren vorbörslich etwas leichter.

Nachdem die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag die Gemüter beruhigt hatten, weil sie von einer guten Beschäftigungslage zeugten, ohne Hoffnungen auf eine neuerliche Zinssenkung der US-Notenbank zu dämpfen, rückt nun wieder der Handelskonflikt zwischen USA und China wieder in den Blick.

Die Streitparteien wollen ihre Gespräche in dieser Woche in Washington wieder aufnehmen. Allerdings sind die Hoffnungen auf eine Beilegung des Konflikts nicht sehr groß, nachdem die Nachrichtenagentur Bloomberg am Wochenende berichtet hat, dass chinesische Vertreter den Umfang der zu besprechenden Themen reduziert hätten.

Ansonsten ist die Nachrichtenlage dünn. Es stehen weder Konjunkturdaten von Rang noch wichtige Unternehmensereignisse auf der Agenda.

October 07, 2019

