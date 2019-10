Köln (ots) - In Köln entstehen 14 Quadratmeter nachhaltiger Wohnraum - mitgestaltet von sechs YouTubern.



Es ist 7 Meter lang, 2,5 Meter breit, verfügt über ca. 14 Quadratmeter nachhaltigen Wohnraum plus Dachterrasse und kann überall hin mitgenommen werden: Das Tiny House von Yello. Für die Bauphase konnte Yello sechs YouTuber gewinnen: Sie packen selbst mit an und begleiten das Projekt auf ihren Kanälen.



Nachhaltig wohnen auf kleinem Raum.



Das Innenleben des Tiny House besteht aus rein nachhaltigen Materialien wie Holz, Schafswolle und Lehmfarben. Einblick ins Bau-Projekt geben zehn Videos, die die beteiligten YouTuber für ihre eigenen Kanäle produzieren. Während "Malternativ" aktiv beim Dachbau mithilft, entwirft "EasyAlex" einen platzsparenden Multifunktionstisch. "AlexiBexi" beschäftigt sich mit der technischen Ausstattung des Video- und Livestream-Studios sowie der Solaranlage samt SENEC-Stromspeicher, mit der ein Großteil des Energiebedarfs gedeckt wird.



Tiny House als Video- und Livestream-Studio.



Eine weitere Besonderheit: Neben dem Wohn- und Schlafbereich wird das Tiny House auch über ein voll ausgestattetes Video- und Livestream-Studio verfügen. Hier entsteht künftig Content für den YouTube-Kanal von Yello - über Nachhaltigkeit, aber auch über Themen wie Elektromobilität, Solarenergie und Technik. "Als Unternehmen möchten wir unsere Kunden Schritt für Schritt auf dem Weg zu einem nachhaltigen Leben begleiten", sagt Yello Geschäftsführerin Aurélie Alemany. "Und mit unserer Tiny-House-Kampagne auf YouTube machen wir einen nachhaltigeren Lebensstil für viele Menschen erlebbar."



Beiträge rund um das Yello Tiny House gibt es auf https://www.youtube.com/user/yellostrom sowie auf den vier YouTube-Kanälen von:



Malternativ:

https://www.youtube.com/channel/UCIk-Fw1QuWJdO4sAxhXE5DA AlexiBexi:

https://www.youtube.com/user/AlexiBexi MandA:

https://www.youtube.com/channel/UCeeq-2NCFFEjcSQC9VXNVEA EasyAlex:

https://www.youtube.com/channel/UCmV_KZofMuD1P0nUqbx7jRA Veröffentlichungszeitraum der Influencer-Kampagne: 2. Oktober bis 6. November 2019.



Über Yello.



Yello ist ein Unternehmen der EnBW Energie Baden-Württemberg AG und gehört mit einer Markenbekanntheit von über 90 Prozent (gest., GfK, 2018) zu den bekanntesten Energieanbietern in Deutschland. Aktuelle Informationen rund um Yello gibt es auf:



