Von Jared Council

NEW YORK (Dow Jones)--SAP will Kunden bei der Einhaltung des Datenschutzes unterstützen. Der Softwarekonzern beabsichtigt eine auf Künstliche Intelligenz (KI) basierende Software des Partnerunternehmens BigID anzubieten, um Kunden bei der Einhaltung des umfassenden kalifornischen Datenschutzgesetzes behilflich zu sein.

Wie der DAX-Konzern mitteilte, soll eine Datenschutzsoftware von BigID weiterverkauft werden. BigID ist ein Startup-Unternehmen mit Sitz in New York und Tel Aviv. SAP und BigID haben eine Vereinbarung über die Aufteilung der Erlöse aus der Partnerschaft geschlossen, deren Bedingungen jedoch nicht öffentlich sind. SAP hat über seinen SAP.iO-Fonds in das Unternehmen investiert. Der deutsche Konzern wollte sich zu Details hierzu nicht äußern.

