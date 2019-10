Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BASF auf "Neutral" belassen. Die Wachstumserwartungen an die meisten europäischen Chemiekonzerne für das kommende Jahr seien diesmal weniger mit Risiken behaftet als vor einem Jahr, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. BASF sollte vor allem von erheblich niedrigeren Vergleichswerten profitieren./ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2019 / 05:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2019-10-07/12:57

ISIN: DE000BASF111