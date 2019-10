Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für HSBC nach einem Pressebericht zu möglichen Stellenstreichungen auf "Buy" mit einem Kursziel von 915 Pence belassen. Sollte die HSBC den Abbau von bis zu 10 000 Jobs bestätigen, wäre dies für die Profitabilität der Bank positiv, schrieb Analyst Martin Leitgeb in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bank würde damit den Nachweis bringen, die Probleme schwächelnder Geschäftsbereiche anzugehen./ajx/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2019 / 06:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB0005405286