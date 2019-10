Jährliche Softwarekonferenz für Unternehmen versammelt Energievisionäre, die sich der Förderung des digitalen Ölfeldes widmen



Houston (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc (OTC-PINK: WFTIQ) wird während der Enterprise Software Conference (WESC) vom 7. bis 8. Oktober im Westin Houston, Memorial City das einzige Production 4.0 Forum der US-Öl- und Gasindustrie präsentieren. Energievisionäre von Amazon und Microsoft werden sich den von Production 4.0 getriebenen Ölfeldbetreibern, darunter Apache Corporation und Targa Resources, sowie der Unternehmensberatung McKinsey & Company anschließen, um die Rolle der Digitalisierung für die kurz- und langfristige Zukunft der Öl- und Gasproduktion zu diskutieren. Die WESC 2018 zog mehr als 110 Unternehmen aus dem US-amerikanischen Upstream- und Midstream-Energiebereich an.



"Weatherford Production 4.0-Produkte, einschließlich ForeSite Edge, ForeSite Platform, CygNet Platform und ForeSite Sense, aktivieren branchenweite Intelligenz, um die Produktion zu maximieren", sagte Manoj Nimbalkar, Weatherford Global Vice President, Production Automation und Software. "Weatherford liefert die Zukunft der Produktionsleistung durch Automatisierung der nächsten Generation, IoT-Infrastruktur und fortschrittliche Optimierungssoftware zur Steigerung von Produktion, Betriebszeit und Effizienz."



Production 4.0-Tools von Weatherford ermöglichen es den Betreibern, die Brunnen-, Speicher- und Oberflächenanlagen für ein integriertes Asset Management zu verbinden und gleichzeitig den Betrieb mit wirtschaftlicher Analyse zu priorisieren. Branchenexklusive prädiktive Analysen und intelligente Sofortwarnungen reduzieren Ausfälle, minimieren zurückgestellte Produktion und generieren gleichzeitig sofortige IoT-Benachrichtigungen, um Ausfallzeiten zu minimieren.



Kyle Chapman, President of Production bei Weatherford, sagte: "Die WESC 2019 wird den US-Betreibern Einblicke in bewährte Verfahren zur Beschleunigung der Production 4.0 und zum Übergang von den herkömmlichen Legacy-Systemen von gestern auf die Zukunft der Produktionseffizienz geben.



Informationen zur Anmeldung bei der WESC 2019, Referenteninformationen und ein tägliches Programm finden Sie unter www.weatherford.com/wesc.



Informationen zu Weatherford



Weatherford ist einer der größten multinationalen Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 24.500 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern. Es verfügt über ein Netzwerk aus 620 Standorten, darunter Produktions-, Service-, Forschungs- und Entwicklungs- sowie Ausbildungseinrichtungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.weatherford.com. Sie können sich mit Weatherford auf LinkedIn, Facebook, Twitter und YouTube verbinden,



