Mainz (ots) - Leistung, Liebe und Gemeinschaft auf Schloss Bergbrunn: Die Schüler des Sportinternats sind immer wieder auf die Unterstützung von Nele Seitz (Maya Haddad) angewiesen. Gemeinsam mit Direktorin Gitta Engel (Katja Weitzenböck) und dem Lehrerkollegium hilft die Sozialpädagogin den jugendlichen Sportlern auf ihrem Weg zum Erfolg und im täglichen Zusammenleben. Das ZDF zeigt zwei neue Folgen der Reihe am Donnerstag, 10. Oktober, und Donnerstag, 17. Oktober 2019, jeweils 20.15 Uhr. In der Episode "Wir sind anders" hat Rodellegende Georg Hackl einen kurzen Gastauftritt.



In Miesbach und Reichersbeuern laufen nun zeitgleich die Dreharbeiten an für den nächsten Film mit dem Arbeitstitel "Sex sells": Die neue Schülerin Katharina Limke (Mitsou Jung) ist eine gefeierte Beachvolleyballerin und obendrein die Tochter der Lebensgefährtin von Gitta Engel. Doch davon weiß bisher niemand. Für den Film stehen Maya Haddad, Katja Weitzenböck, Julia Bremermann, Moritz Otto, Franziska Schlattner, Benito Bause und viele andere vor der Kamera. Regie führt Dirk Regel, das Drehbuch schrieb Anna Tebbe.



"Gipfelstürmer - Das Berginternat" ist eine ZDF-Auftragsproduktion von All-in-production GmbH (Produzentin: Annette Reeker). Die Redaktion im ZDF haben Wolfgang Grundmann und Anika Kern. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis Anfang November, ein Sendetermin steht noch nicht fest.



