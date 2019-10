LinkedIn wächst, die Nischen werden kleiner (von Ritchie Pettauer) Im Rennen und das populärste Business Netzwerk liegt LinkedIn mittlerweile auch in Österreich weit vorne. Über 1,1 Millionen Nutzer zählt das Netzwerk hierzulande, wovon rund 50 Prozent auf Wien entfallen. (https://datenschmutz.net/linked-zahlen-oesterreich/) Das vor zwei Jahren von Microsoft gekaufte Unternehmen war zu seiner Gründung vor 16 Jahren mit einem klaren Fokus angetreten: Lebenslauf-Verwaltung und Recruiting. Erst ab 2009 änderte sich unter dem neuen CEO Jeff Weiner die strategische Ausrichtung, und nach dem Börsengang 2011 an der New York Stock Exchange war klar: Die Zielgruppe sind längst nicht mehr nur Headhunter und Jobsuchende, sondern Content Marketing ...

