Seit mittlerweile 28 Jahren steht der Schauspieler Miroslav Nemec als

Ermittler Ivo Batic im Münchener Tatort vor der Kamera. Jetzt

übernimmt der 65-Jährige einmalig eine neue Rolle und wird Moderator:

Am Mittwoch, 10. Oktober 2019, präsentiert er die achte Ausgabe des

Männermagazins "Mann tv" - von 22.10 bis 22.40 Uhr im WDR Fernsehen

und danach jederzeit in der Mediathek: www.wdr.de/mediathek.



Miroslav Nemec freut sich auf seine neue Aufgabe als "Mann

tv"-Moderator: "Es ist ein Format, das für Männer und Frauen

interessant ist. Manchmal wird in unserer Gesellschaft so eine Kluft

aufgebaut zwischen den Geschlechtern. Ich selbst habe das nie so

empfunden." In der neuen Ausgabe von "Mann tv" findet sich Nemec auch

thematisch wieder: Es geht um "echte Tatorte" und einen

Kriminalhauptkommissar, der viele Jahre lang Verbrechen aufgeklärt

hat. Ein weiteres Thema sind gute Taten und soziales Engagement beim

Projekt "kicken und lesen Köln", das Jungen spielerisch zum Lesen

bringen will. Darüber hinaus geht es um die Frage, was das Besondere

an Freundschaften zwischen Männern und Frauen ist. Auch da macht

Miroslav Nemec keinen großen Unterschied. Für ihn hängt das auch mit

dem Alter und seiner Lebenserfahrung zusammen: "In der Jugend spielt

die Sexualität eine große Rolle. Das kann störend sein bei

Freundschaften zwischen Männern und Frauen. Die Machtkämpfe, die

früher dazu gehörten, interessieren mich nicht mehr. Für mich sind

Frauen Partnerinnen, Freundinnen, mit denen ich mindestens über die

gleichen Themen wie mit einem Mann sprechen kann - wenn nicht

vielleicht sogar über mehr oder anders oder besser. Ohne dass man den

'Gockel raushängt', ohne dass es wichtig ist, was vorzumachen, sich

zu produzieren, sich in Position zu bringen."



Im Sommer 2015 produzierte das Redaktionsteam von "Frau tv" erstmals

eine Ausgabe von "Mann tv". Zuletzt hatten Marco Schreyl, Wolfgang

Niedecken und Jörg Thadeusz die Moderation übernommen. Die Sendung,

die sich männlichen Herausforderungen, Gedanken, Phantasien und

Lebensentwürfen widmet, geht in loser Folge weiter - auf dem

Sendeplatz von "Frau tv", donnerstags um 22.10 Uhr im WDR Fernsehen.



