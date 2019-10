In dem Film Apollo 13 konnte die Welt beobachten, wie Ingenieure der NASA mithilfe eines "irdischen Zwillings" des defekten Raumfahrzeugs nach einer Möglichkeit suchten, die Astronauten an Bord sicher zurück zur Erde zu bringen. Seither konnten Unternehmen und Entwickler das Konzept der Duplizierung weiterentwickeln und verfeinern. Heute kommt es zunehmend in virtualisierter Form zum Einsatz. Das Ergebnis ist eine Methode mit dem Namen Digital Twinning.

Dr. Michael Grieves von der University of Michigan prägte - in Bezug auf Produktentwicklungsarbeit bei der NASA - als Erster in seinem Buch "Virtually Perfect: Driving Innovative & Lean Products through Product Lifecycle Management" den Begriff "Digitaler Zwilling". Vereinfacht gesagt ist ein digitaler Zwilling eine dynamische virtuelle Darstellung eines physischen Produkts.

Was ist ein digitaler Zwilling?

Umfassende 3D-CAD-Daten bilden die Grundlage für ein exaktes digitales Modell eines gefertigten realen Produkts - den digitalen Zwilling. Diese Daten sind schließlich bereits lange vor der Entwicklung der physischen Version verfügbar. Anfang der 2000er-Jahre waren die Mechanismen zur direkten Erfassung von Informationen über individuelle Einheiten zum Zeitpunkt der Fertigung jedoch noch relativ primitiv. Nur wenige Daten waren zur Charakterisierung eines digitalen Modells verfügbar und diese wurden oft manuell gesammelt und auf Papier zusammengetragen.

In jüngerer Vergangenheit hat der zunehmende Einsatz von Manufacturing Execution Systems (MES), die Daten von zahlreichen Sensoren, Messgeräten, Präzisionsmessinstrumenten, Prüfvorrichtungen und ähnlichen Geräten erfassen, die Menge an Informationen vervielfacht, die in Fertigungsprozessen erfassbar sind. Mit automatisierter Erfassung, Speicherung und Organisation von Daten lassen sich jetzt sehr viel komplexere Modelle konstruieren, sodass das digitale Abbild dem physischen Produkt sehr viel genauer entspricht.

Demokratisierung von Digital Twinning

Durch die neuesten Entwicklungen in Bezug auf die Verfügbarkeit von Daten - also das Internet der Dinge (IoT) und erschwingliche Hochleistungs-Cloud-Computing-Lösungen - können Unternehmen Digital Twinning kosteneffizient auf den gesamten Produktlebenszyklus ausweiten, einschließlich dem laufenden Betrieb im Feld. Zudem ist das Verfahren heute auch für Betriebe verfügbar, die erheblich kleiner sind als die großen OEMs und staatlich unterstützten Organisationen, die zu den Early Adopters von Digital Twinning gehörten. Sinkende Preise könnten die Entwicklung vielseitiger Anwendungsfälle zur Optimierung von Produktdesign, Markteinführungszeit, Management und Instandhaltung vorantreiben und das Kundenerlebnis verbessern.

