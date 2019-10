Die TUI AG (ISIN: DE000CBK1001) scheint einer der Profiteure der Thomas Cook Pleite zu sein. Seit der Thomas Cook Pleite hat sich die TUI Aktie nach einem anfänglichen Schub oberhalb der 10,00 EUR-Marke eingerichtet. Allenthalben wird davon gesprochen, dass ein Wettbewerber - stark in einigen Segmenten - ausfalle, dass gerade im Airline-Geschäft Möglichkeiten bestünden. Wobei gerade im TUI Fly-Segment leidet der gesamte Konzern an dem 737 Maxx-Debakel. Schön für den Aktienkurs wäre hier eine Einigung mit Boeing über die Flugausfälle, so wie es bereits Iceland air mit dem amerikansichen Produzenten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...