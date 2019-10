Investoren sind bereit für US-China Handelsgespräche - All 11 S&P 500 Hauptsektoren im Verlust - CBOE Volatilitätsindex steigt am Montag mehr als 5 % - Die wichtigsten US Aktienindices starten am Montag mit einem Verlust in den Handel, bevor in dieser Woche die hochrangigen US-China Handelsgespräche beginnen. Der CBOE Volatilitätsindex, der auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...