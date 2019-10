Zum US-Dollar legt der Euro etwas zu.Frankfurt am Main - Der Kurs des Euro hat am Montag etwas zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Nachmittag mit 1,0991 US-Dollar gehandelt. Am Vormittag war sie noch bis auf 1,0962 Dollar gefallen. Zum Franken steht der Euro mit aktuell 1,0923 Franken zwar wieder oberhalb der 1,09er Marke, unter die er im Laufe des Vormittags kurzzeitig gefallen war. Wie es in einem...

