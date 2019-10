zu Teil 2: Mathematische Betrachtung der elektrischen Leistung

Betrachten wir zunächst den Sonderfall fu = fi, um uns den gesamten Zusammenhang etwas klarer zu machen. Dieser Term bedeutet, dass Spannung und Strom keine Phasenverschiebung zueinander haben, dass also Spannung und Strom zum gleichen Zeitpunkt ihre positiven und negativen Nulldurchgänge haben. Bild 4 stellt diesen Fall anschaulich dar.

Für diesen Fall wird die Differenz fu - fi = 0 und der Cosinus-Wert zu »1«, da der Cosinus des Wertes 0 = 1 ist. Eingesetzt in die Gleichung 10 aus dem vorangegangenen Beitrag (Teil 2) ergibt sich dann:

(1)

Da die Cosinus-Funktion nur die Werte im Intervall [- 1; 1] annehmen kann, ist die Lösungsmenge des Gesamtausdrucks der Gleichung 1 dieses Beitrags das Intervall [0; 2 · U · I] oder anders ausgedrückt 0 = p?(t?) = 2 · U · I.

Arithmetischer Mittelwert bei gleicher Phasenlage

Das Bild 5 zeigt den zeitlichen Verlauf der elektrischen Leistung, ausgehend von den Größen U und I in Bild 4; der Phasenwinkel wurde fu = fi = 0 gewählt.

Dieses Bild 5 trifft genau unsere Erwartungen. Die Leistung schwingt mit doppelter Frequenz und der Amplitude U · I um ihren arithmetischen Mittelwert P = U · I. Der arithmetische Mittelwert entspricht der vorzeichenrichtigen Gesamt?äche, welche durch den zeitlichen Verlauf der Funktion in einer Periode der Dauer TP eingeschlossen wird. Wie wir bereits festgestellt hatten, schwingt p?(t) mit der doppelten Frequenz von u?(t?) und i?(t?), was sich in Bild 5 auch sehr schön erkennen lässt. Für die Periodendauer der Leistungsschwingung ergibt sich demnach die halbe Periodendauer der Grundgrößen u?(t?) und i?(t?):

(2)

Nun ist das mit der Berechnung der Fläche unter der Kurve von p?(t?) nicht ganz so einfach wie die Fläche eines Quadrates. Würden wir die Kurve p?(t?) für eine Periode auf ein Millimeterpapier zeichnen, könnten wir die eingeschlossenen Millimeterkästchen zählen und würden eine gute Näherung erhalten. Da die Mathematiker jedoch nicht gerne zählen, haben sie sich eine Methode ersonnen, die Fläche unter solchen Kurven zu berechnen.

Der arithmetische Mittelwert, also besagte Fläche, wird hierbei folgendermaßen berechnet:

(3)

Wobei wir für P schon diesen Ausdruck gefunden hatten:

P = U · I (4)

Gleichung 3 liefert uns also die Fläche, welche von der grünen ...

