Nürnberg/Berlin (pts035/07.10.2019/17:00) - In der Nürnberger Innenstadt startet bereits Anfang Oktober der Bau eines neuen Hotels. Der Projektentwickler GBI errichtet am Frauentorgraben - direkt neben dem fertigen Rohbau des neuen Verwaltungsgebäudes der AOK-Direktion Mittelfranken - ein Haus der Premium-Economy-Marke Premier Inn mit 241 Zimmern. Das Angebot zielt auf Freizeit- wie Business-Gäste, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine komfortable Ausstattung schätzen. Die Marke gehört zum britischen Whitbread-Konzern. Dieser hat seit der Eröffnung des ersten Hauses in Deutschland vor drei Jahren sein Hotel-Portfolio um 42 weitere Projekte erweitert, drei Standorte davon sind bereits eröffnet. "Für uns ist Nürnberg ein extrem interessanter Markt, den wir bereits seit 2016 im Blick hatten", erläutert Dr. Michael Hartung, Managing Director und Director Development für Premier Inn Deutschland: "Dass wir nun unsere Nürnberg-Pläne in so hervorragender Zentrumslage verwirklichen können, freut uns sehr. Wir wissen, wie schwer erstklassige Flächen in dieser gefragten Stadt zu bekommen sind." Die GBI AG als Deutschland größter Projektentwickler hat in der Vergangenheit bereits mehrere Hotels in Nürnberg konzipiert und gebaut: NH, Motel One, Hampton by Hilton und Holiday Inn Express sowie das Park Inn als Refurbishment - alle Häuser im Bereich rund um den Hauptbahnhof. "Dadurch kennen wir den Nürnberger Markt sehr genau und wissen welches Übernachtungskonzept in den verschiedenen Lagen am besten passt", sagt Jan Winterhoff, Director of Hotel Management der GBI AG. Nicht nur mit der Stadt Nürnberg hat die GBI AG sehr gute Erfahrungen gemacht. Das Haus am Frauentorgraben ist bereits die fünfte Entwicklung in Deutschland für den britischen Marktführer Whitbread. Neben dem ersten Deutschland-Projekt im Frankfurter Europaviertel 2016 wurde die erfolgreiche Zusammenarbeit in Leipzig, Düsseldorf und Hamburg fortgesetzt. "Wie notwendig moderne Unterkünfte wie das Premier Inn in Nürnberg sind, zeigt ein Blick auf die Entwicklung der Gästezahlen", erläutert Entwickler Jan Winterhoff. 2018 stieg die Zahl der Übernachtungen in der Stadt um 8,5 Prozent auf rund 3,6 Millionen. Nur in München war der Aufwärtstrend unter den deutschen Top-10-Hotelstandorten noch stärker. Beliebt ist die Frankenmetropole insbesondere bei ausländischen Gästen, auf die mit 35 Prozent mehr als jede dritte Übernachtung entfiel. Angelockt wurde das internationale Publikum etwa durch zahlreiche Messen und den Christkindlesmarkt. Der Gästeboom sorgte dafür, dass bei der Auslastung der Nürnberger Hotels erstmals die 50-Prozent-Marke überschritten wurde. Das sorgte für deutlich steigende Erlöse pro Zimmer (RevPAR). Im vergangenen Jahr stieg dieser für Hotelentwicklungen entscheidende Wert laut der aktuellen Analyse von Dr. Lübke & Kelber von 68,30 Euro auf 73,80 Euro. Nur Berlin und München zeigten eine ähnlich gute Tendenz. Auch der Langzeit-Vergleich spricht für einen ausgesprochen gesunden Markt in Nürnberg: Stärker als hier ist der RevPAR seit 2014 nur in Köln und Berlin gewachsen. Ein Grund dafür für die gesunde Entwicklung war der geringe Anstieg der Bettenzahl. Nürnberg wies unter den Top-10-Hotelstandorten nach Düsseldorf den geringsten Zuwachs auf. Die Nürnberger Immobilien-Kombination des neuen Premier Inn mit dem neuen Verwaltungsgebäude der AOK-Direktion Mittelfranken ist eine ideale Lösung für den hervorragenden Standort. Zwischen dem neuen AOK-Gebäude und dem neuen Premier Inn entsteht die AOK-Passage, ein teilweise begrünter Freiraum mit hoher Aufenthaltsqualität für den Flaneur. Die Passage wird in der Fortführung der Kraußstraße die Sandstraße im Süden mit dem nördlich gelegenen Frauentorgraben verbinden. "Somit entsteht eine attraktive und belebte Verbindung für Fußgänger", sagt Kristian Spencker vom mit der Projektplanung beauftragen Hamburger Architekturbüro von Gerkan, Marg und Partner (gmp). Die Planer standen zudem vor der Aufgabe, der besonderen Geschichte des Ortes gerecht zu werden. An der Stelle der neuen Gebäude stand einst der Jugendstilsaalbau des Nürnberger "Industrie- und Kulturvereins", in dem 1935 die "Nürnberger Gesetze" zur Rassentrennung beschlossen wurden. Die Architekten planen deshalb in der Passage einen Ort ein, die eine Info-Stele zur Erinnerung an dieses Ereignis, die bisher an der Ecke Frauentorgraben/Zeltnerstraße stand, integrieren wird. Aufgrund der hervorragenden Zusammenarbeit zwischen den Joint-Venture-Partnern GBI AG und Premier Inn als Betreiber sowie den Architekten von gmp war es möglich den mit dem Gestaltungsbeirat und Stadt abgestimmten Bauantrag innerhalb von ca. zehn Wochen zur Einreichung zu bringen. "Auch die Genehmigung des Hotelprojektes angesichts der Komplexität und Bedeutung innerhalb eines halben Jahres ist besonders bemerkenswert und darf hierbei nicht unerwähnt bleiben", lobt Steven Schachtschneider, Director of Real Estate Management, die Schnelligkeit der fränkischen Behörden sowie das gesamte Projektteam. Der Entwurf für das Gesamtensemble aus dem neuen Verwaltungsgebäude der AOK-Direktion Mittelfranken und damals einem noch nicht in der Nutzung spezifizierten zweiten Gebäude setzte sich im Rahmen eines europaweiten Verhandlungsverfahrens durch. Über die GBI AG und die GBI Wohnungsbau GmbH: Die GBI AG und ihre Schwestergesellschaft GBI Wohnungsbau GmbH entwickeln Hotel-, Apartment- und Wohnprojekte. Allein oder mit Partnern konnten seit der Gründung im Jahr 2001 Immobilien in Deutschland und Österreich mit einem Volumen von rund 1,7 Milliarden Euro verkauft bzw. platziert werden. Die Hotelprojektentwicklungen der GBI AG umfassen rund 14.000 Zimmer. Das Unternehmen ist für alle relevanten nationalen und internationalen Marken in den Segmenten Budget bis Up Scale tätig. Dabei ist der Longstay-Bereich besonders stark gewachsen. Intensiviert wurde seit 2010 unter dem Markendach SMARTments ® das Engagement bei der Entwicklung und dem Betrieb von Mikroapartments für Studenten, Geschäftsreisende und Privatpersonen. Im gewerblichen Bereich der SMARTments business umfasst die Projektliste 1.000 Apartments. Die GBI Wohnungsbau GmbH ist sowohl im Bereich der SMARTments student, der SMARTments living als auch im klassischen geförderten Wohnungsbau bundesweit tätig. Es wurden bislang 3.947 Studenten-Apartmentplätze fertiggestellt bzw. sind im Bau. Hinzu kommt die Entwicklung der neuen SMARTments-living-Projekte in Hamburg und Wiesbaden. Ein deutlich wachsender Tätigkeitsbereich sind Entwicklungen im freifinanzierten und geförderten Mietwohnungsbau mit derzeit rd. 570 Wohneinheiten an 11 Standorten. Muttergesellschaft der GBI AG und der GBI Wohnungsbau GmbH ist die GBI Holding AG als 100%ige Tochter der Moses Mendelssohn Stiftung. http://www.gbi.ag Kontakt für die Medien: Wolfgang Ludwig, Ludwig Medien & Kommunikation Tel.: +49 221 - 29219282, Fax: +49 221 - 29219283, Mobil: +49 171 - 93 35 134. E-Mail: mail@ludwig-km.de Über Premier Inn: Die Hotelmarke Premier Inn bietet Premium-Qualität zu Economy-Preisen. Im Vordergrund steht traumhaft guter Schlaf für Geschäfts- und Freizeitreisende in bester Lage. Nach einem herausragenden Start des deutschlandweit ersten, auf TripAdvisor mehrfach ausgezeichneten Hotels in Frankfurt eröffnete Anfang 2019 das neue Premier Inn Hamburg City (Zentrum). Zwei weitere Häuser folgen noch dieses Jahr in München. Bis Ende 2020 sollen hierzulande mindestens 20 Premier-Inn-Hotels in Betrieb sein. Insgesamt 35 Standorte mit etwa 7.000 Zimmern in mehr als 15 Großstädten hat sich Premier Inn gesichert und ist damit auf dem besten Weg, ein attraktives Hotelangebot in ganz Deutschland zu schaffen. Bei der Expansion knüpft die Hotelmarke an ihren Erfolgen aus dem Vereinigten Königreich an: Premier Inn gehört zum traditionsreichen Hospitality-Unternehmen Whitbread PLC und ist dort mit über 800 Hotels und etwa 76.000 Zimmern Marktführer. Von der Verbraucherorganisation "Which?" wurde Premier Inn letztes Jahr bereits zum 4. Mal in Folge zur bestbewerteten Hotelgruppe Großbritanniens gekürt. http://www.premierinn.de Kontakt für die Medien: Marie-Noëlle Sbresny Associate Director Feldhoff & Cie. GmbH T: +49 69 26 48 677 - 236 M: +49 159 01 22 03 98 E: ms@feldhoff-cie.de (Ende) Aussender: Ludwig Wolfgang Ansprechpartner: Wolfgang Ludwig Tel.: +49 221 29219282 E-Mail: mail@ludwig-km.de Website: www.hermesmedien.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191007035

