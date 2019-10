LifeSphere LitPro hilft Medical Information Managern, die Auflagen im Bereich der Arzneimittelüberwachung durch Literatursuche schneller und mit größerer Genauigkeit zu erfüllen



Miami (ots/PRNewswire) - ArisGlobal, der visionäre Technologieanbieter von Automatisierungslösungen für die Life-Science-Branche, hat heute die Verfügbarkeit von LifeSphere LitPro (LSLP) bekannt gegeben, der ersten und einzigen Lösung der Life-Science-Branche, die alle Schritte im Medical Literature Monitoring (MLM) Prozess, die von den meisten Aufsichtsbehörden gefordert werden, effektiv automatisiert. LSLP bietet vom Monitoring der wissenschaftlichen Literatur bis hin zur Triage von detektierten Nebenwirkungen mehr Möglichkeiten als jede andere MLM-Lösung in der Life-Science-Branche. Da die Lösung systemunabhängig ist, kann sie entweder als Teil von ArisGlobals kognitiver LifeSphere Safety (http://www.arisglobal.com/products/lifesphere-safety/)-Plattform oder separat über Out-of-the-Box-Integration mit anderen Datenbanksystemen und -Produkten, wie beispielsweise dem bestehenden Literaturrecherche-Tool des jeweiligen Unternehmens, eingesetzt werden.



"LifeSphere LitPro wurde entwickelt, um den Zulassungsinhabern eine automatisierte, effektive und effiziente Lösung bereitstellen zu können, die gesetzlichen Auflagen besser zu erfüllen und die Pharmakovigilanz generell zu stärken", erklärt Dr. Aman Wasan, Vice President Global Pharmacovigilance & Global Client Partners Group. "Die Lösung ist vollständig konfigurierbar, um Änderungen der Vorgaben im Bereich Literatur-Monitoring und Suche zu berücksichtigen und bietet Unternehmen Rückhalt im Hinblick auf Compliance und Zukunftssicherheit".



Auf Basis der jeweiligen Suchkriterien identifiziert und ruft LSLP alle relevanten wissenschaftlichen Einträge aus Literaturquellen wie Embase, MEDLINE, PubMed, HubMed und anderen Repositorien ab. Die Lösung unterzieht die Abstracts anschließend einer doppelten Überprüfung, um eindeutige bzw. neue relevante Abstracts zu identifizieren, scannt diese Literatur dann und führt eine Überprüfung und Bewertung mit natürlicher Sprachverarbeitung durch, um festzustellen, ob eine Relation zwischen einem Event und einem medizinischen Produkt besteht. Sollte eine Relation bestehen, werden alle Schlüsseldaten automatisch extrahiert und nachgelagert weitergeleitet, wo auf Basis der Auswertung der Suche automatisch ein neuer Case erstellt und im jeweiligen bevorzugten System des Zulassungsinhabers gesichtet und eingestuft wird.



LSLP entwickelt sich während dieses Prozesses durch maschinelles Lernen kontinuierlich weiter, wodurch anfänglich erforderliche manuelle Eingriffe, wie z.B. Benutzerüberprüfungen und Anpassungen zum Hinzufügen von Inhalten immer weniger notwendig werden, so dass Unternehmen stärker von reduzierter manueller Intervention und der zeitnahen Detektion von Nebenwirkungen profitieren können.



LSLP ist eine Multi-Tenant Cloud-Lösung, die von Amazon Web Services (AWS) betrieben wird, einem Partner von ArisGlobal. Kunden benötigen keine Server oder lokale Infrastruktur, um die Lösung zu unterstützen und zu warten.



Erfahren Sie mehr: Weiterführende Informationen zu LSLP finden Sie unter: https://www.arisglobal.com/products/LSLP/



Informationen zu ArisGlobal



ArisGlobal ist ein visionäres Technologieunternehmen, das die Art und Weise verändert, wie die heutzutage erfolgreichsten Life-Science-Unternehmen Durchbrüche erzielen und neue Produkte auf den Markt bringen. Die kognitive Technologieplattform ArisGlobal LifeSphere integriert maschinelles Lernen, um die Kernfunktionen im Produktlebenszyklus zu automatisieren. Die auf fundiertes Fachwissen und mehr als 30 Jahren an Erfahrung aufbauende kognitive Plattform liefert umsetzbare Erkenntnisse, steigert die Effizienz, stellt Compliance sicher und senkt die Gesamtbetriebskosten durch Multi-Tenancy.



Das in den USA ansässige ArisGlobal unterhält regionale Niederlassungen in Europa, Indien, Japan und China.



Besuchen Sie ArisGlobal auf arisglobal.com (https://www.arisglobal.com/) oder folgen Sie ArisGlobal auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/aris-global/) und Twitter (https://twitter.com/Aris_Global).



