"Rheinpfalz" zu Wahl/Kosovo:

"Der Wahlerfolg der Opposition ist schnell erklärt: Sie hatte einfach versprochen, was die Bevölkerung erwartet: Jobs, soziale Absicherung, Modernisierung des Gesundheits- und Bildungssystems sowie eine tiefgreifende Veränderung der politischen Kultur und eine Annäherung an Europa. Vor allem verliert das Kosovo seine Jugend. Rund 200.000 junge Kosovaren, das sind zwölf Prozent der Gesamtbevölkerung, haben in den vergangenen fünf Jahren das Land verlassen, um in Europa oder Übersee ihr Glück zu suchen."/yyzz/DP/he

