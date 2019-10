"Aachener Zeitung" zur wachsenden Einkommensungleichheit:

"Die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich zwar langsamer, aber sie öffnet sich weiterhin. Angesichts dieser Entwicklung erleben wir die Ruhe vor dem Sturm. Das deutsche Modell des Wohlfahrtsstaats stößt an seine Grenzen. An einer stärkeren Umverteilung wird kein Weg vorbeiführen. Das ist unbequem. Wer höhere Vermögen- und Erbschaftssteuer oder gar ein bedingungsloses Grundeinkommen fordert, läuft Gefahr, sich bei oberen und mittleren Einkommensgruppen unbeliebt zu machen und Wähler zu verlieren. Aber die langfristigen Konsequenzen, die sich daraus ergeben würden, den Kurs stoisch weiterzuführen, wären ungleich höher. Die Regierung versucht bereits an vielen Stellen, die wachsenden Lücken zu stopfen. Allein: Das reicht nicht aus, um eine Gesellschaft zu einen, die auseinanderzureißen droht. Nötig ist eine Rückbesinnung auf den Solidaritätsgedanken, der die Gesellschaft zusammenhält. Eine solidarische Gesellschaft teilt und sorgt sich um ihre Mitglieder, gerade um die schwächsten."/yyzz/DP/he

AXC0006 2019-10-08/05:35