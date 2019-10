Die Drogeriemarktkette dm war viele Jahre für die Werbebranche verloren. Der Grund: Das Unternehmen hatte klassische Werbung "schlicht nicht nötig". Nun investiert dm wieder in TV-Werbung und das aus gutem Grund.

Die Meldung sorgte in der Werbebranche für Furore: Drogeriehändler dm kehrt zurück ins Werbefernsehen. Nach zehn Jahren Abstinenz, in denen dm klassische Werbung "schlicht nicht nötig" hatte, startet man die Kampagne "Alles was Menschen bewegt" und erklärt sie zum Experiment im Kommunikationsmix. Die Rückkehr ins Fernsehen folgt einer bisherigen Konzentration auf Dialog- und Influencer-Marketing.

Es ist mehr als eine Markenkampagne. Dm-Chef Werner: "Wir wollen Menschen impulsieren, über Fragen nachzudenken und ihre persönliche Antwort zu finden. Dabei möchten wir Anregungen mitgeben, wie dm als Händler und gesellschaftlich engagiertes Unternehmen in unterschiedlichen Lebenssituationen unterstützen kann." Bemerkenswert ist der gesellschaftliche Anspruch der Kampagne, andererseits das Medium: Für viele Werber gilt das lineare TV als aussterbendes Medium.

Das Casting des Spots und das gewählte Werbemedium TV, schreibt Horizont, "lassen vermuten, dass diese Kampagne in erster Linie ältere Menschen ansprechen soll, die über die von dm präferierten, digitalen Kanälen erfahrungsgemäß weniger effektiv erreicht werden. Für die TV-Vermarkter dürfte die Rückkehr von dm in die TV-Werbung aus strategischen Gründen spannend sein. Auch im Lebensmittelhandel und bei den Baumärkten waren es Pioniere wie Edeka und Hornbach, die die Branche für die TV-Werbung öffneten."

TV unter Druck

Dennoch steht das Werbefernsehen gehörig unter Druck. Es verliert zunehmend junge Zuschauer an Netflix, Amazon und YouTube. Alljährlich untersucht die Studie "ARD/ZDF-Massenkommunikation Trends" den Medienkonsum in Deutschland. In diesem Jahr steckt in den Zahlen eine Zeitenwende: Erstmals liegt bei den 14- bis 29-Jährigen der Bewegtbild-Konsum im Internet klar vor dem im Fernsehen.

Meedia kommentiert: "Spannend wird es, wenn man sich die Video-Nutzung im Einzelnen anschaut. In der Gesamtbevölkerung dominiert hier noch das Fernsehen gegenüber dem Online-Bewegtbild - mit 165 zu 36 Minuten." Bei den 14- bis 29-Jährigen jedoch, "kommt das Fernsehen insgesamt nur noch auf 68 Minuten pro Tag, der Bewegtbildkonsum in Netz aber schon auf 81 Minuten. Erstmals hat das Internet in Sachen Videonutzung also die TV-Inhalte überholt, denn 2018 lag das Fernsehen mit 88 zu 74 Minuten ...

