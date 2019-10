Zum Start in die neue Handelswoche hatten Anleger in Europa am Montag wieder etwas Mut gefasst. Bleibt der Dax am Dienstag auf Erholungskurs?

Wird sich der deutsche Leitindex Dax weiter stabilisieren? Wenige Tage vor neuen Handelsgesprächen zwischen den USA und China fassen Anleger in Europa wieder etwas Mut. Der Dax ging am Montag etwas fester aus dem Handel, Experten warnten jedoch vor allzu großer Zuversicht. Die Nachrichten in den kommenden Tagen dürften darüber entscheiden, ob der Dax sich über der Marke von 12.000 Punkten halten kann.

Mit Sorge beobachten Anleger die Lage in Nordsyrien. Die USA haben am Montag mit dem Abzug ihrer Truppen aus Syrien begonnen. Nun wird mit einem Militäreinsatz der Türkei gegen die Kurden-Miliz YPG gerechnet. Ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums bekräftigte, dass die USA weder eine Offensive der Türkei befürworteten noch unterstützten. Die US-Armee werde sich auch nicht zu einer Teilnahme drängen lassen.

US-Präsident Donald Trump hat der Türkei mit der Zerstörung ihrer Wirtschaft gedroht, sollte sich das Land in Syrien unangemessen verhalten. "Wie ich es schon gesagt habe, und nur um das zu wiederholen, wenn die Türkei irgendetwas tut, das ich, in meiner großen und unübertroffenen Weisheit als falsch bewerte, werde ich die Wirtschaft der Türkei total zerstören und auslöschen (ich habe das schon getan!)", schrieb Trump am Montag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Die Drohung von Trump hat die türkische Lira auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Monat gedrückt. Die türkische Währung gab am Montag zeitweise um zwei Prozent nach.

Was die Märkte zudem heute bewegt:

1 - Vorgabe aus den USA

Wenige Tage vor neuen Handelsgesprächen zwischen den USA und China sind US-Anleger in Deckung gegangen. US-Wirtschaftsberater Larry Kudlow äußerte sich am Montag zwar zuversichtlich, dass es Fortschritte geben könnte. Die USA schauten sich die Vorschläge der Volksrepublik an, sagte er vor Journalisten. Seine Aussagen konnten die nervösen Anleger aber nur zeitweise beruhigen. "Jetzt heißt es nur abwarten", sagte Investmentberater Alan Lancz.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging bei 26.478 Punkten 0,4 Prozent tiefer aus dem Handel. Der breiter gefasste S&P 500 verlor ebenfalls 0,4 Prozent auf 2939 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq büßte 0,3 Prozent auf 7956 Punkte ein.

2 - Handel in Asien

Die Börse ...

