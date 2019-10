Die Präsidentin des Bundesverbandes Erneuerbare Energie stellt dem Klimaplan der Regierung ein miserables Zeugnis aus. Simone Peter warnt: Misslingt der ökologische Wandel, hat der Standort Deutschland keine Zukunft.

Simone Peter, 53, ist seit 2018 Präsidentin des Bundesverbandes Erneuerbare Energie; von 2013 bis 2018 war sie Co-Vorsitzende der Grünen.

WirtschaftsWoche: Frau Peter, die Bundesregierung hat sich endlich auf das Klimaschutzpaket geeinigt. Wie fällt Ihr Urteil aus?Simone Peter: Das, was die Regierung nun nach viel Hin und Her vorgelegt hat, reicht bei Weitem nicht aus, um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Und es ist auch nicht genug, um das deutsche Ziel von 65 Prozent Strom aus erneuerbaren Quellen bis 2030 zu schaffen. Unterm Strich ist das Paket also viel zu mutlos, zu wenig ambitioniert.

Gilt die Kritik auch für den geplanten nationalen Emissionshandel für Verkehr und Gebäude?Absolut. Wir haben für ein deutlich stärkeres Preissignal als Einstieg geworben: bei Wärme und Strom 60 Euro je Tonne CO2 statt 10 Euro. Mit 10 Euro wird sich zu wenig ändern - und es wird perspektivisch immer schwerer, die nötigen CO2-Einsparungen zu erzielen. Beim Verkehr wäre zudem die Weiterentwicklung der bestehenden Treibhausgasminderungsquote effektiver. Dass es das Instrument künftig geben wird, ist aber immerhin ein Anfang.

Einige Fachleute zweifeln, ob der Festpreis für ...

