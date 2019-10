FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - DAX BLEIBT AUF ERHOLUNGSKURS - Die Investoren an den Aktienmärkten bleiben vor den wichtigen Handelsgesprächen zwischen den USA und China verhalten optimistisch. So zeichnet sich für den Dax am Dienstag zunächst eine Fortsetzung der Erholung ab. Zumindest eine Verschiebung weiterer Zollerhöhungen schienen die Investoren zu erwarten, sagte Analyst Stephen Innes vom Broker Axi Trader. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,23 Prozent im Plus auf 12 125 Punkte. Konjunktursorgen hatten das Börsenbarometer Anfang Oktober noch deutlich unter die Marke von 12 000 Punkten gedrückt.

USA: - KEINE WEITERE ERHOLUNG - Die Erholung an den US-Börsen scheint schon wieder vorbei zu sein. Nach zeitweisen Gewinnen schloss der Dow Jones Industrial am Montag 0,36 Prozent tiefer bei 26 478,02 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,45 Prozent auf 2938,79 Punkte und der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,37 Prozent auf 7725,13 Zähler. Börsianer verwiesen vor der anstehenden Wiederaufnahme der amerikanisch-chinesischen Handelsgespräche auf Sorgen, dass China einem umfassenden Handelsabkommen mit den USA offenbar zunehmend zögerlich und widerwillig gegenüber stehe.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die Börsen Asiens haben am Dienstag Kursgewinne verzeichnet. In Japan legte der Nikkei 225 nach einem verhaltenen Wochenstart um 1,03 Prozent zu. Auch in China verzeichneten die Aktienmärkte nach der jüngsten längeren Ruhepause infolge der Feierlichkeiten zum 70. Gründungstags des Staates Kursgewinne. Chinas CSI 300 legte am Dienstag um 1,12 Prozent zu. Hongkongs Hang Seng gewann 0,67 Prozent. Im Fokus stehen die Handelsgespräche zwischen den USA und China. Der Ausgang ist weiter ungewiss.

DAX 12.097,43 0,70%

XDAX 12.080,49 0,15%

EuroSTOXX 50 3.471,24 0,71%

Stoxx50 3.170,53 0,84%

DJIA 26.478,02 -0,36%

S&P 500 2.938,79 -0,45%

NASDAQ 100 7.725,13 -0,37%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,05 -0,13%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,0975 0,04%

USD/Yen 107,40 0,13%

Euro/Yen 117,87 0,17%°

ROHÖL:

Brent 58,71 +0,36 USD

WTI 53,09 +0,34 USD°

/jha/

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0038 2019-10-08/07:32