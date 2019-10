TMD Security hat heute die Veröffentlichung eines neuen Whitepapers "Protecting society from ATM explosive attacks" ("Schutz der Gesellschaft vor Geldautomaten-Explosivangriffen") bekannt gegeben, das von Gunnebo, dem weltweit führenden Hersteller von Geldautomaten-Safes, herausgegeben wurde. Dem Dokument zufolge ist das ungeschützte Bargeld im Geldautomaten die Hauptursache für das eskalierende weltweite Problem der Angriffe auf Geldautomaten. Eine der am häufigsten verfolgten Lösungen ist die passive Geldscheinfärbungstechnologie, um die Geldscheine zu entwerten und Kriminelle durch hochsichere Tresore von herkömmlichen Angriffsmethoden abzuhalten.

Laut EAST (European Association for Secure Transactions) wurden 2018 in Europa mehr als 1.000 Sprengstoffangriffe auf Geldautomaten gemeldet. In anderen Regionen wie Südafrika und Lateinamerika sind Geldautomatenexplosionen an der Tagesordnung.

Als Reaktion auf diese Angriffe hat die Geldautomatenindustrie die physischen Schutzvorkehrungen weiter verbessert, dies hat jedoch dazu geführt, dass Kriminelle immer größere Mengen an Sprengstoff einsetzen. Die Risiken für die öffentliche Sicherheit nehmen dementsprechend zu.

"Es ist technisch machbar, die Bauweise weiter anzupassen, um sehr hohen Sprengladungen standzuhalten", so Pieter D. de Vlaam, unabhängiger Sicherheitsberater bei Gunnebo. "Im Interesse der öffentlichen Sicherheit verzichtet die Sicherheitsbranche jedoch auf solche Maßnahmen, die Kriminelle motivieren würden, noch höhere Sprengladungen einzusetzen. Wir empfehlen eine Kombination aus hochsicheren Safes nach EN1143-1 CEN III GAS/EX oder CEN IV GAS/EX mit passiver Geldscheinfärbung als wirksame Strategie zum Schutz der Gesellschaft vor gewaltsamen Angriffen auf Geldautomaten."

"Die Sprengung von Geldautomaten stellt eine erhebliche Gefahr für das Leben von Menschen dar", ergänzt Bastiaan Beens, Global Product Management Director bei TMD Security. "Ein sicherer Tresor, der herkömmlichen Angriffen standhält, bei denen Kriminelle beispielsweise Schleifmaschinen und Thermowerkzeuge verwenden, kombiniert mit einer passiven Geldscheinfärbung wie das Note Staining Kit 7000, um das Bargeld unbrauchbar zu machen, ist der Weg in die Zukunft. Das NSK 7000 ist einzigartig, da es keine Elektronik oder Sensoren enthält. Die Stoßwelle der Gas- oder Feststoffexplosion zerbricht die speziell entwickelten Tintenbehälter, und das Bargeld in den Kassetten wird vollständig mit Tinte überdeckt."

Vorgestellt werden die Ergebnisse und Empfehlungen des Whitepapers auf dem RBR ATM Cyber Security 2019 und dem ATMIA Europe ATM Payments Innovation Summit.

Unternehmensprofil

TMD Security ist der weltweit führende Anbieter von ATM-Sicherheits- und Zugriffsmanagementlösungen mit Hauptsitz in Europa sowie Vertrieb und Support in Nord- und Südamerika, EMEA und APAC.

www.tmdsecurity.com;

E-Mail: atmprotection@tmdsecurity.com

Claire Shufflebotham

c.shufflebotham@tmdsecurity.com

+44 (0)7791 091876