Cybersprint freut sich, zwei neue Partnerschaften mit den europäischen Systemhäusern enbiz engineering and business solutions (Deutschland) und Romsym (Rumänien) bekannt zu geben. Diese neuen Partnerschaften unterstreichen unser Wachstum und unsere europäische Führungsrolle im Bereich des digitalen Risikoschutzes. Während der Messe it-sa, Europas führender Cybersicherheitsmesse vom 8. bis 10. Oktober, präsentieren wir die innovativen Lösungen für den digitalen Risikoschutz, die Kunden helfen, die Vorteile der Digitalisierung zu nutzen und gleichzeitig ihr Risiko von Online-Bedrohungen zu senken.

Pieter Jansen, CEO von Cybersprint: "Wir freuen uns, mit unseren beiden neuen europäischen Partnern zusammenzuarbeiten, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihren Online-Fußabdruck zu kontrollieren und Angriffe zu verhindern. Wir ermöglichen es ihnen, mit unseren Lösungen zum Schutz vor digitalen Risiken Online-Schwachstellen rechtzeitig zu erkennen".

Digital Risk Protection

Cybersprint hat eine innovative, auf künstlicher Intelligenz basierende Digital Risk Protection Saas-Plattform entwickelt, die Online-Risiken für ein Unternehmen über eine Vielzahl von digitalen Kanälen automatisch abbildet, überwacht und verwaltet. Indem Unternehmen kontinuierliche, zeitnahe und umsetzbare Einblicke in ihre digitale Angriffsfläche und die sie bedrohenden digitalen Risiken erlangen, erlangen sie mehr Macht bei der Bekämpfung aktueller Cyberbedrohungen.

Über Romsym

Mit über 25 Jahren Erfahrung ist Romsym einer der wichtigsten Anbieter von IT-Lösungen in Rumänien und Osteuropa. Sie bieten die neuesten Technologien, um den (Sicherheits) Herausforderungen ihrer Partner zu begegnen. Die IT-Lösungen, die sie auf dem Markt anbieten, sind leistungsstark und führen zu einem Gewinn für die Unternehmen, die sie nutzen. Romsym wird Cybersprint bei der Erschließung des osteuropäischen Marktes unterstützen. Darüber hinaus wird Cybersprint am 24. Oktober 2019 auf ihrer exklusiven Hausmesse vertreten sein. Weitere Informationen: www.romsym.ro

Über enbiz engineering and business solutions

enbiz arbeitet eng mit Cybersprint zusammen, um seine Kunden in der Frankfurt-Region zu betreuen. Sie bieten nicht nur hochwertige Technologielösungen im Bereich Cybersicherheit, sondern unterstützen Unternehmen auch bei der Konzeption und Einführung geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsstrategien. Als Ingenieurdienstleister arbeitet enbiz mit seinen Kunden zusammen, um eine angemessene IT-Unterstützung, Implementierung und Schulung zu gewährleisten. Weitere Informationen: www.enbiz.de

Cybersprint auf der it-sa 2019

Cybersprint und einige ihrer geschätzten Partner werden auf der it-sa, Europas führender Fachmesse für IT-Sicherheit in Nürnberg (Deutschland), vertreten sein. Auf dem Cybersprint-Stand (Halle 10, Stand 617) und im Holland IT Security House (Halle 10, Stand 512) zeigen wir unsere innovativen Lösungen zum Schutz vor digitalen Risiken. Unternehmen sind eingeladen, bei uns vorbeizuschauen und einen kostenlosen Quickscan zu planen, der interessante und unerwartete Einblicke in ihre digitale Angriffsfläche und ihre digitalen Risiken gibt. Lesen Sie mehr über unsere innovativen Sicherheitslösungen unter: www.cybersprint.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191007005389/de/

Contacts:

Cybersprint

Ingeborg van der Geest,

Global Marketing PR Director

Email: i.vandergeest@cybersprint.com

Telefon: +31-(0)6-42703569