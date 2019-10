Welche Themen sind am Dienstagmorgen wichtig für die Finanzmärkte? Heute unter anderem im Blick: Der Hongkonger Börsenbetreiber HKEX gibt seine Übernahmepläne für den britischen Konkurrenten LSE auf, Merck-Chef Stefan Oschmann geht weiter davon aus, in der Pharmasparte bis 2022 nur mit neuen Medikamenten zusätzlich zwei Milliarden Euro an Umsatz...

Den vollständigen Artikel lesen ...