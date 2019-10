Matthias Holzammer löst beim Autozulieferer per sofort Martin Hirzel nach elf Jahren an der Konzernspitze ab.Winterthur - Der Verwaltungsrat der Autoneum Holding AG hat mit sofortiger Wirkung Matthias Holzammer, den langjährigen, ehemaligen Leiter der Business Group Europe, zum CEO bestellt. Das teilte der Autozulieferer am Dienstag mit. Holzammer folgt auf Martin Hirzel, der im Einvernehmen mit dem Verwaltungsrat das Unternehmen verlassen wird. Da die bestehenden Probleme in Nordamerika...

